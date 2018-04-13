В Киеве националисты открыто осквернили памятник Николаю Ватутину - генералу, который освобождал Киев от нацистов. Они пришли к нему, чтобы сорвать возложение цветов, которое приурочено к очередной годовщине смерти Ватутина. Он погиб 15 апреля 1944 года после ранения в Ровенской области от пули диверсионной группы УПА.

Группа радикалов окружила памятник, облила его краской, оскорбляла киевлян, возлагавших цветы, а потом - напала на главу фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, который пришел почтить память Ватутина.

В соцсетях удивились, что этот беспредел происходил в 200 метрах от Верховной Рады и при фактическом бездействии полиции, которая никак не помешала испортить охраняемый государством памятник.

"Страна" разобралась, что происходило сегодня в Мариинском парке.

Как проходила акция националистов

Первыми о "срыве ватного шабаша" заявила радикальная группировка С-14, которая опубликовала в Facebook видео-трансляцию события. Оно также освещалось на страничке "Правого сектора".

"Они собрались, чтобы легализовать свои ватные скрепы и на 9 мая готовят какой-то массовый митинг", - заявил на видео один из националистов.

Правда, когда радикалы явились в Мариинский парк, там еще никого не было, а у памятника лежало несколько гвоздик. "Мы специально пришли немножко раньше", - объяснил глава С-14 Евгений Карась (о его организации "Страна" подробно рассказывала в январе).

Националистов пришло около пяти десятков. На видео заметно, что у памятника с самого начала акции дежурила полицейская машина, припаркованная на тротуаре. Впоследствии радикалы на глазах у полицейских начали заливать монумент красной краской.

На месте событий уже ожидало несколько телевизионных камер.

С собой у националистов была краска и громкоговорители. Они сходу облили красной краской памятник, мемориальную табличку у его подножия и наклеили на него "благодарственную" надпись УПА за ликвидацию Ватутина.

"Они собираются праздновать память якобы освободителя от фашизма, хотя мы все знаем, что взамен Бухенвальда пришла Колыма", - заявил в мегафон Карась.

Цветы, которые лежали у памятника, националисты растоптали.

Позже на митинг пришли ветераны. "Эй, пилотка, ты какого года рождения? Тебе не стыдно за покупные медали, ветеран?", - закричали им радикалы.

"Коммунистические шкуры, станьте на колени перед ветеранами украино-российской войны!", - воззвал к ветеранам Карась в свой громкоговоритель.

Одновременно националисты начали переругиваться с представителем так называемой "полиции диалога" (призвана разрешать миром конфликтные ситуации), угрожая ему побоями, после чего тот отошел в сторону.

Поддержать ветеранов пришли и другие киевляне, которые начали упрекать националистов. Завязалась перепалка.

Потасовка с депутатом и газ

Через полчаса возлагать цветы Ватутину пришел лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. Националисты отказались пропускать его к памятнику, завязалась короткая стычка с охраной нардепа.

Началась потасовка, на которую пришла уже настоящая полиция. Во время толкотни радикалы отобрали у правоохранителей рацию. Кто-то начал разбрызгивать газ.

Судя по тому, что многие полицейские утирались и чихали, им тоже досталось от газа.

Позже в "Оппозиционном блоке" заявили, что газ применили националисты.

"Молодчиков пыталась остановить и образумить Галина Кулык – член Правления Национальной платформы "Женщины за Мир", однако фашиствующие радикалы из организации С-14 применили против женщины слезоточивый газ, после чего трусливо сбежали. Галина Кулык госпитализирована с диагнозом "Химический ожог глаз и лица второй степени", - говорится на сайте партии.

Галина Кулык получила химический ожог. Фото - opposition.org.ua

В ходе потасовки был задержан один из националистов. Он оказался военнослужащим. Его доставили в Печерский райотдел полиции.

После акции, когда радикалы покинули Мариинский парк, кто-то положил гвоздику на залитую краской мемориальную доску.

"Шухевич так и не успел освободить Киев"

На акцию С-14 уже реагируют в соцсетях.

"Несколько отпрысков забитых колхозников с замотанными еб*льниками не дали людям принести цветы к памятнику Ватутину, забрызгали людей газом. До Верховной Рады 200 метров. Полиции нет. В Киеве проходит "Форум по безопасности"... ", - пишет журналист Анатолий Шарий в Facebook.

"Возможно, Ватутин действительно как-то не так, как хотели бы украинские националисты освобождал Киев.

Только других желающих не обнаружилось.

Как-то так и не подошла армия Бандери, затерялась где-то между смерек героическая УПА, и так и не успел освободить Киев мудрый стратег гаупштурмфюрер Шухевич.

А ведь они так хотели, так хотели. И, наверняка, справились бы лучше. Почему-то", - написал в Facebook блогер Дмитрий Розенфельд.