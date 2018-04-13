В сети появились мошенники, которые представляются сотрудниками "Приватбанка" и обещают переселенцам с неподконтрольной территории Донбасса помочь решить проблему с кредитной задолженностью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Приватбанка Инна Музычук.

"Обнаружен сейчас аттракцион невиданной щедрости от якобы "сотрудника банка", который всем с оккупированных территорий помогает кредиты "списывать". По акции. По возможности, предупредите родных и знакомых, ну и сами никогда таком не верьте и не оставляйте подобным проходимцам никакой информации. Но его наглость в комментариях впечатляет, конечно", - написала Музычук и привела скрины объявлений одного из таких мошенников.

Фото: facebook.com/InnaMuzychuk371

Ранее "Страна" сообщала, что в Ощадбанке заявили про сайт-клон, который выманивает данные платежных карточек.

Также Приватбанк предупредил о Instagram-мошенничестве.