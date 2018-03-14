В субботу, 14 апреля, болельщики всей Украины, затаив дыхание, будут следить за главным матчем весны. В Харькове, донецкий Шахтер примет киевское Динамо.

Это будет не только битва за шесть очков в золотой гонке, но и за прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Начало матча на стадионе "Металлист" в 17.00.

"Страна" собрала мнения экспертов о том, кто одержит победу в этом поединке.

Букмекеры ставят на "Шахтер"

Букмекеры уже назвали самого вероятного победителя этого поединка. Так, к примеру, авторитетная британская контора William hill уверена, что "горняки" без проблем должны обыграть киевлян. Ставки на победу Шахтера, здесь принимают с коэффициентом 1,55. Ничью оценили кэфом в 3,80, а вот коэффициент на победу Динамо достиг отметки 5,50.

Фото: williamhill.com

Букмекерская контора Пари-Матч еще более скептично оценила шансы динамовцев. Коэффициент на их победу 6,10, а на выигрыш "горняков" 1,52. Вероятность ничьей оценили в 4.30.

Фото: parimatch.com

Мнения болельщиков о матче Шахтер - Динамо

Настроения букмекеров вполне разделяет и большинство болельщиков "горняков". Однако, не все.

Так, например донецкий журналист Артем Маслаков, не сомневается, что хоть "горняки" и на голову выше своих соперников, но матч может закончиться вничью.

"Если объективно, то сегодняшний Шахтер на голову выше Динамо. Это показало качество игры в еврокубках. Но смущает легкая и крупная победа киевлян в последнем матче с обычно неуступчивой луганской Зарей (4 - 0) и неопределенность с контрактами ведущих игроков Шахтера, это может сыграть свою негативную роль. Динамо наверняка будет играть на контратаках, а Шахтер атаковать. Минусы для "горняков" - нет Бернарда, не блещет Марлос и не так привычно реактивен Тайсон. Плюсы - оборона дончан будет выглядит посильнее киевской и пробить ее будет ой-как сложно. Не удивлюсь если в итоге на табло мы увидим "нули". Интрига сохранится", - уверен Артем Маслаков.

Его коллега, Вадим Самойлов, спецобозреватель спортивного сайта Террикон, также рассказал "Стране", что ничья видится ему наиболее логичным исходом поединка.

"Команды подошли к матчу в превосходном состоянии. Для обеих, этот матч имеет грандиозное значение. Обе будут бороться за победу, не щадя себя и соперника. Ничья Динамо не устраивает - но именно она и видится наиболее вероятным исходом матча. Причем ничья результативная, конечно", - считает Вадим Самойлов.

Однако мирный исход матча никак не устраивает ни киевский клуб, ни их фанатов. Они жаждут только победы.

"Динамо отступать некуда, и хоть сезон выдался для команды, мягко скажем - противоречивым, именно с победы в классико может начаться настоящее возрождение команды. Наша талантливая молодежь должна показать, что авансы ей не зря раздают. Очень надеюсь, что на поле выйдут и Шапаренко и Цыганков", - рассказал нам Сергей Фомин, столичный IT-шник, который болеет за команду 20 лет.

Ему вторит и железнодорожный инженер Владислав Харченко.

"Отступать Динамо просто некуда. Отсюда и простой вывод - играть только на победу, но не забывать о том, что Шахтер мастерски играет на контратаках. Самоотдача, борьба до финального свистка на каждом участке поля и вера в себя - вот за счет чего Динамо может пройти Шахтер и возродить интригу в чемпионате", - заявил "Стране" болельщик киевлян.