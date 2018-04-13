В канадской провинции Альберта произошло редкое природное явление, во время которого подвижное облако пронеслось по горизонту как цунами.

Об этом сообщает youtube-канал Caters Clips.

Местной жительнице удалось снять, как облака "прокатываются" по региону.

Необычное явление в итоге спровоцировало снегопад, который длился несколько часов.

Видео: youtube.com

Очевидцы рассказали, что случившееся напоминало апокалипсис. "Это было похоже на день, который наступит послезавтра. Облака как будто обрушились на землю, потом они быстро исчезли, и пошел снег", - рассказала студентка местного колледжа.

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