Правоохранители обвиняют директора одной из харьковских фирм в мошенничестве ради получения страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Как говорится в сообщении, 41-летний предприниматель, занимающийся перевозками красок и масел, в июле 2016 года заключил договор со страховой фирмой. Соглашение предусматривало, что в случае утраты груза бизнесмену положена полная компенсация его стоимости.

После этого мужчина договорился с водителем фирмы-перевозчика, чтобы тот поехал без груза, а в документах указал, что в фуре находится ГСМ на сумму 970 тысяч гривен. В пути дальнобойщик инсценировал поломку грузовика и кражу товара, "стоимость" которого компенсировали страховщики.

В октябре того же года бизнесмен решил еще раз провернуть опробованную схему. На этот раз товар "оценили" в 1,5 миллиона гривен. Однако страховая компания заподозрила неладное и обратилась к правохранителям, которые разоблачили дельца.

Злоумышленнику объявили подозрение по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Аналогичные правонарушения инкриминируют и водителям грузовиков. Сейчас все участники преступной схемы находятся под домашним арестом.

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