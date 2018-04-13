В Киеве таможенники изъяли 24 кило нацвалюты в одногривневых купюрах, которые пытался отравить посылкой киевлянин. Всего в посылке обнаружили 36 тысячи банкнот, то есть 36 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По документам указанное отправление должно было содержать полиграфические печатные изделия. Однако внутри были деньги. Все купюры находились в банковских пачках по 100 купюр.

Как напоминает ГФС, Всемирной почтовой конвенцией запрещены пересылки в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности, украинское законодательство так же позволяет пересылать физическим лицам наличные за пределы Украины в международных почтовых отправлениях только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро.

Напомним, что гражданин Украины пытался незаконно пересечь границу с Россией в грузовом вагоне. Свой поступок 23-летний парень объяснил тем, что "так быстрее добраться в РФ".

Как сообщала "Страна", на границе с Россией изъяли партию контрабандных сигарет почти на миллион гривен.