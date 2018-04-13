В Одессе на улице Ришельевской произошло крупное ДТП - внедорожник Infiniti протаранил служебное авто Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которое спешило на место масштабного пожара в ресторане "Песок" с включенными проблесковыми маячками. Об этом сообщает "Думская".

Как сообщают очевидцы, в результате столкновения легковушка спасателей вылетела на тротуар и перевернулась.

Фото: dumskaya.net

В авто находились два сотрудника ГосЧС, водитель машины получил повреждения, его забрали в больницу.

Сейчас оба авто находятся на месте происшествия, из-за ДТП движение по улице Ришельевская затруднено.

Напомним, сегодня около 11 утра на одесском пляже вспыхнул ресторан "Песок".

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