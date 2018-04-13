В реанимации, не приходя в сознание, умерла девушка, которую сбил автомобилем детектив НАБУ.

Об этом пишет "Новый день".

23-летняя жительница Херсона Марина Арустамова пересекала дорогу в зоне пешеходного перехода на Крещатике, ее сбило авто с прокурором НАБУ. В результате травм девушка впала в кому.

Авария произошла 2 апреля около 23.00.

По данным СМИ, об аварии родители Арустамовой узнали только на третьи сутки. Полиция заявляет, что ДТП произошло по вине самой девушки, которая проигнорировала запрещающий сигнал светофора.

Фото: newday.kherson.ua

Ранее "Страна" сообщала подробности ДТП с детективом НАБУ в прошлом году. Сбил памятник и влетел в микроавтобус.

Также летали ДТП на Подоле: отмазывать пьяного сотрудника НАБУ от полиции приехал его отец, который намеревается работать вместе с сыном.