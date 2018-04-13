В реанимации умерла 23-летняя девушка, которую на Крещатике сбил детектив НАБУ
В реанимации, не приходя в сознание, умерла девушка, которую сбил автомобилем детектив НАБУ.
Об этом пишет "Новый день".
23-летняя жительница Херсона Марина Арустамова пересекала дорогу в зоне пешеходного перехода на Крещатике, ее сбило авто с прокурором НАБУ. В результате травм девушка впала в кому.
Авария произошла 2 апреля около 23.00.
По данным СМИ, об аварии родители Арустамовой узнали только на третьи сутки. Полиция заявляет, что ДТП произошло по вине самой девушки, которая проигнорировала запрещающий сигнал светофора.
Фото: newday.kherson.ua
Ранее "Страна" сообщала подробности ДТП с детективом НАБУ в прошлом году. Сбил памятник и влетел в микроавтобус.
Также летали ДТП на Подоле: отмазывать пьяного сотрудника НАБУ от полиции приехал его отец, который намеревается работать вместе с сыном.