Окружение президента Российской Федерации Владимира Путина планирует осенью ввести российские войска в Украину, используя как повод защиту русского языка и русскоязычного населения Украины.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, пишут "Украинские новости".

"Эта акция планируется уже осенью. Но мы этого не допустим",- сказал он.

По словам зампредседателя СБУ, российские кураторы планируют организовать группы спортсменов-"титушек" для избиения участников мероприятий, организованных в защиту русского языка.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия готова применить против Украины 3,5 тысячи танков и 11 тысяч БМП - Турчинов.

Также мы писали, что Александр Турчинов объяснил, почему не разбил в Крыму армию Путина.