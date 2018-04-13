На Донбассе ВСУ противостоит военная группировка из 35,5 тысяч человек.

Такие данные озвучил министр МВД Арсен Аваков на Форуме по безопасности в Киеве, сообщает "Остров".

"По данным МВД, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 1-й и 2-й корпуса под видом военизированных формирований ДНР и ЛНР, которые на самом деле приписаны к 8-й армии Южного военного округа ВС РФ, состоят из кадровых военнослужащих РФ, наемников и части местного населения. Состав этих сил на оккупированной территории 35,5 тысяч только на Донбассе", – сообщил Аваков.

По его данным, в арсенале группировки 478 танков, 848 бронемашин, 750 артиллерийских систем и минометов, 208 реактивных систем залпового огня, 363 противотанковых средств, 419 средств противовоздушной обороны.

Ранее "Страна" сообщала, что Захарченко объявил в "ДНР" военные сборы резервистов.

Также прокуратура все-равно будет добиваться в суде обвинительного акта для мертвого Гиви.