В России суд постановил заблокировать использование популярного мессенджера Telegram на территории страны. Мы уже писали о том, почему Роскомнадзор требовал запретить мессенджер, а теперь рассказываем, как обойти блокировку Telegram, если вы находитесь в России.

Прокси для телеграма

В 2017 году в Telegram появилась возможность обойти блокировки с помощью прокси-серверов, работающих по протоколу SOCKS5. Прокси-сервисы позволяют перенаправить трафик через сторонние IP-адреса, которые не заблокированы в определенной стране.

Переключиться на прокси можно через расширенные настройки Telegram (Advanced Settings).

Для этого нужно зайти в меню "Данные и диск" (Data and Storage), там выбрать пункт "Использовать прокси" (Use Proxy). Появится окно с вариантами типов подключения, там выбираете SOCKS5 (обязательно!) и далее указываете настройки прокси-сервера и порта.

Прокси-сервисы есть как платные, так и бесплатные. Минус последних в том, что они работают в течение ограниченного периода времени и отключаются, после чего нужно искать новые.

Существуют бесплатные и платные прокси-сервисы. Последние работают стабильнее, поддерживают более высокую скорость и предлагают больше стран, через которые можно подключиться. Бесплатные прокси-сервисы работают непродолжительное время, после чего отключаются и нужно искать новые.

Найти прокси-сервисы можно, например, на таких сайтах: hideip, spys.one, sockslist.net, hidemy.name, TgProxies, proxfree.com, stealthy.co и другие.

VPN для Telegram

VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть) – это сервис, который "меняет" местоположение пользователя и показывает, будто он находится в другой стране. Используется защищенный канал с шифрованием всех передаваемых данных.

Сервис существует как в виде отдельных программ, так и расширений для браузера. В частности, функция VPN есть в браузере Opera. Также можно установить в браузере плагин. Это просто – нужно найти любой, который вам понравится, по запросу VPN в каталоге расширений для вашего браузера, и нажать "Установить" или "Добавить". После этого значок расширения появится на панели расширений вашего браузера. Зачастую плагины устанавливают страну, через которую идет траффик, автоматически, но можно выбрать ее и вручную.

Обычно пользователи рекомендуют выбирать из стран Великобританию, Германию, Швецию, США или Канаду. Однако стоит учесть, что чем дальше находятся сервера, тем хуже может быть интернет-соединение.

Среди известных плагинов для браузера – ZenMate, Hola, Browsec, FriGate

Однако если вы выберете вариант с браузером, то сможете пользоваться только веб-версией Телеграма на сайте Telegram.org. Мобильное и десктопное приложение будут недоступны.

Клиент VPN позволяет зашифровать весь траффик – и в браузере, и в приложениях, что отлично подходит, если вы пользуетесь Telegram на смартфоне или в десктопной версии на компьютере. Они есть и платные, и бесплатные, большинство имеет версии и для ПК, и для OS или Android.

Среди бесплатных самыми популярными являются Hola, TunnelBear, FreeOpenVPN, CyberGhost, OperaVPN. Платные клиенты VPN обычно стоят от 5 долларов месяц. Среди них можно назвать такие, как HotSpot Shield, Mullvad, Zenmate, NordVPN.

Платный сервис VPN может предлагать и ваш антивирус. В частности, подписка на ВПН есть у Avast, Касперского и других антивирусных программ.

Боты

Сейчас в Telegram есть боты, которые позволяют общаться при блокировке. Например, @socks5_bot или @TgVpnBot . Однако эти боты сейчас перегружены, поэтому могут работать с задержками.