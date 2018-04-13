Сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА, в швейцарском Ньоне прошли жеребьевки полуфиналов еврокубков - сначала Лиги Европы, а затем Лиги чемпионов.

В полуфиналах Лиги Европы, которые пройдут 26 апреля и 3 мая, встретятся английский Арсенал и испанский Атлетико, и французский Олимпик с австрийским Зальцбургом. Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.

Фото: twitter.com/uefacom_ru

А вот жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов (шарики тянул наш Андрей Шевченко - Прим.Ред.) принесла такой расклад.

Мадридский Реал, который со скандалом обыграл итальянский Ювентус, встретится с Баварией. А Рома сыграет с английским Ливерпулем, который сенсационно выбил из турнира грозный Манчестер Сити Пепа Гвардиолы. Бавария и Ливерпуль первые поединки проведут у себя дома.

Полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 24 и 25 апреля, ответные игры 1 и 2 мая. Финал примет Киев 26 мая.

Напомним, что в матче Реал - Ювентус, легендарный кипер итальянцев Буффон был удален с поля за то, что назвал арбитра животным с мусором вместо сердца.