В результате сегодняшнего пожара в ресторане "Песок" в Одессе пострадавших и погибших не было.

Об этом сообщает УНН.

В ГосЧС уточнили, что горела территория площадью в 500 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован - спасатели "проливают" отдельные участки. После обнаружения возгорания все вовремя покинули помещение - пострадавших нет.

Напомним, что 13 апреля в Одессе в районе 13-й станции Большого Фонтана пылает ресторан "Песок". По словам очевидцев, пожар начался около 11:00. На месте работают спасатели. Кроме того, огонь тушат сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду прямо из моря.

Как сообщала "Страна", в школах, больницах и ТРЦ Киева и Одессы нашли серьезные нарушения пожарной безопасности.