Лидер партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко завела личную страницу в Facebook и сообщила, что будет самостоятельно ее вести.

"С сегодняшнего дня я начинаю сама лично вести свою страницу в ФБ. Знаю, что это требует немало времени и нервов. Однако для меня теперь это общение становится необходимым. Напряжение в обществе и политикуме стремительно нарастает. А ФБ - реальная сила прямого действия. И сила, которая в состоянии увольнять с должностей высших чиновников, формировать волонтерское движение, созывать Майдан", - написала она в своей первой записи.

Лидер "Батькивщины" отметила, что ей не хватает прямой дискуссии с людьми.

"И у меня, и у вас есть идеи, я просто хочу, чтобы мы обменивались мнениями ради общих ценностей и принципов в интересах страны", - отметила Тимошенко.

Фото: facebook.com/yulia.tymoshenko2019

Стоит отметить, что среди мировых лидеров социальными сетями особенно активно пользуется президент США Дональд Трамп, который регулярно пишет сообщения в Twitter, иногда весьма противоречивые.

Также мы писали, что на грядущих выборах в 2019 году "Народный фронт", диверсифицируя риски, пробует договориться с лидером "Батькищины" Юлией Тимошенко, о чем все громче говорят на политическом рынке.