Сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфиналов Лиги Европы.

Английский Арсенал (который выбил из турнира московских армейцев - Прим.Ред.) сыграет с испанским Атлетико. А французский Марсель встретится с австрийским Зальцбургом.

Вне всякого сомнения, первый полуфинал, был бы достоин и финала. Битва будет еще та, ведь для "канониров" победа в Лиге Европы, единственный шанс пробиться в следующем сезоне в Лигу чемпионов.

Полуфиналы пройдут 26 апреля и 3 мая.

Напомним, что финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.

Ранее "Страна" сообщала, что в матче Лиги чемпионов Реал - Ювентус, Буффон назвал судью животным с мусором вместо сердца.

Также мы рассказывали, что на время финала Лиги чемпионов в Киеве перекроют Крещатик и оборудуют там фан-зоны.