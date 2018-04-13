В сети появилось видео столкновения между националистами из организации С14 и председателем фракции "Оппозиционного блока" Юрием Бойко в Мариинском парке возле памятнику генералу Ватутину.

Запись разместила организация С14 в Facebook.

Националисты напали на Бойко, пытаясь ему помешать возложить цветы к памятнику советскому генералу, освобождавшему Киев. В результате произошла потасовка между националистами, Бойко и его охраной. В нее вмешались патрульные полицейские и развели конфликтующих.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото, как националисты облили краской памятник генералу Ватутину в Киеве.

С14 - радикальная националистическая организация, члены которой были неоднократно замечены в различного рода провокациях. Также участников С14 сейчас проходят как обвиняемые в судебном заседании по убийству оппозиционного писателя и журналиста Олеся Бузины. Подробнее о С14 можно прочитать в нашем расследовании.