Министерство инфраструктуры утвердило повышение тарифов ПАО "Укрпочта" на подписку периодических печатных изданий на 24,7% с июля и на 19,2% - с 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Министерство инфраструктуры Украины утвердило тарифы для "Укрпочты" на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке. Документ зарегистрирован в Минюсте и опубликован 12 апреля", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, повышение тарифов будет проводиться в 2 этапа.

Первый этап продлится с 1 июля до 31 декабря 2018 года, когда тарифы повысят в среднем на 24,7%.

Второй этап - с 1 января 2019 года - предусматривает повышение уровня тарифов на 19,2% по сравнению с первым этапом.

Также в сообщении говорится, что согласно законодательству тариф на доставку периодических изданий не должен составлять более 40% себестоимости изготовления одного экземпляра и, если редакции (издательства) не изменят себестоимость издания, принятый приказ не повлияет на стоимость услуг по приему и доставке этих изданий.

Также сообщается, что для подписчиков, оформивших подписку на год, цена доставки в 2018 году не изменится.

"Укрпочта" констатирует сокращение количества подписных периодических печатных изданий в 2018 году по сравнению с 2017 на 13% до 8,7 млн штук.

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