Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что не собирается присоединяться ни к одной политической силе.

Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Я не планирую присоединяться ни к одной политической силе. Я вам сказал, что не являюсь членом ни одной политической партии и в мои планы, на сегодняшний день, это не входит", - сказал он.

Также он отметил, что не допустит давления на себя со стороны политсил, в том числе из коалиции, и придерживается собственных принципов.

Напомним, что ранее глава МВД Арсен Аваков заявил "Стране", что отставка правительства Гройсмана в ближайшее время невозможна.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Владимир Гройсман не собирается баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он заявил в эфире радио.