В киевском аэропорту Борисполь таможенники задержали рекордную партию контрабандных мобильных телефонов Zetex - 7000 аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГФС в Киевской области.

Отмечается, что документы были поданы на "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи". Но во время таможенного досмотра оказалось, что груз не соответствует заявленному.

Фото: kyivobl.sfs.gov.ua

В грузовых местах вместо заявленного товара находились 7000 телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой, на две SIM-карты из Гонконга – говорится в сообщении.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Мобильные телефоны изъяты до вынесения судом решения по делу. В настоящее время устанавливается их стоимость.

Ранее "Страна" сообщала, что таможенники помогали ввозить в Украину контрабандные Porsche Cayenne - ГПУ.

Также на границе с Украиной задержали татуировщика-контрабандиста.