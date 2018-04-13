Следствие пока не располагает реальной доказательной базой по делу убийства журналиста Павла Шеремета, доказательства еще собираются. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, пишет Интерфакс.

"У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор получаем", - сказал Кононенко в пятницу на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, как проходит расследование дела об убийстве Павла Шеремета.

Замглавы СБУ напомнил, что сотрудники спецслужбы входят в следственно-оперативную группу Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, которая расследует это преступление.

"К сожалению, ничего нового сказать не могу", - констатировал он.

Отвечая на вопрос о том, что мешает раскрытию преступления, Виктор Кононенко сказал: "Обстоятельства".

Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве в результате подрыва его автомобиля 20 июля 2016 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Притула требует у Луценко расследовать убийство Шеремета, как теракт.

Также мы сообщали, что полиция засекретила абсолютно все, что касается убийства Шеремета.