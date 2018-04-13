В Закарпатской области мужчина едва не утопил свой Mercedes, пытаясь его помыть в реке.

Об этом сообщает ГосЧС Украины в Facebook.

12 апреля в 14:15 спасателям сообщили о том, что в пределах пгт Великий Бычков Раховского района в реку Шакурка снесло автомобиль вместе с людьми.

Выяснилось, что во время отдыха мужчина решил помыть свой Mercedes. Подъехав ближе к воде, он и не заметил, как его внедорожник начал проваливаться, а течение занесло машину на середину реки. В салоне, кроме водителя, находился его ребенок. До приезда спасателей отец с сыном сумели выбраться на крышу иномарки.

С помощью лестницы спасатели сначала доставили на берег мальчика, а потом помогли отцу. После того, как люди находились в безопасности, при помощи буксировочного троса бойцы ГосЧС вытащили машину. Никто из пострадавших медицинской помощи не нуждался.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA



Напомним, что на Закарпатье перевернулся квадроцикл с компанией из 4 человек.

Как сообщала "Страна", под Ивано-Франковском пьяный водитель сбил двух полицейских.