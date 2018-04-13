У Николая Караченцова диагностировали последнюю стадию рака
У известного советского актера Николая Караченцова, у которого в прошлом году обнаружили неоперабельную опухоль легкого, сейчас последняя стадия заболевания.
По словам его жены Людмилы Поргиной, артист сейчас проходит лечение в Израиле, пишет издание kp.ru.
"Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая стадия рака, мы боремся за его жизнь", - рассказала Поргина.
Напомним, что в прошлом году звезде советского кино диагностировали рак. Он прошел курс химиотерапии и ему была проведена операция.
Ранее "Страна" писала о том, что супруга больного раком Николая Караченцова просит помочь собрать миллион на лечение мужа.
Также мы сообщали, что актер Николай Караченцов успешно прошел четвертый курс химиотерапии.
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