У известного советского актера Николая Караченцова, у которого в прошлом году обнаружили неоперабельную опухоль легкого, сейчас последняя стадия заболевания.

По словам его жены Людмилы Поргиной, артист сейчас проходит лечение в Израиле, пишет издание kp.ru.

"Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая стадия рака, мы боремся за его жизнь", - рассказала Поргина.

Напомним, что в прошлом году звезде советского кино диагностировали рак. Он прошел курс химиотерапии и ему была проведена операция.

Ранее "Страна" писала о том, что супруга больного раком Николая Караченцова просит помочь собрать миллион на лечение мужа.

Также мы сообщали, что актер Николай Караченцов успешно прошел четвертый курс химиотерапии.