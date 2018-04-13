Перед украинским классико Шахтер - Динамо, которое пройдет завтра, 14 апреля в Харькове, "бело-синие" подписали новый контракт со своей молодой звездой. Виктор Цыганков, которому только 20 лет, теперь будет играть за киевский клуб до 2023 года.

Об этом сообщает официальной Facebook Динамо.





Фото: facebook.com/fcdynamoua/

Напомним, что "Страна" ранее сообщала, что в матче против Шахтера, Виктор Цыганков может установить новый рекорд своего клуба.

Шесть матчей подряд с забитыми голами - это повтор клубного рекорда в чемпионате Украины. Первым такой цикл выдал Максим Шацких, вторым - Диего Ринкон. У Цыганкова есть шанс их обогнать. Хотя в Харькове, в поединке с Шахтером, это сделать будет непросто.

Виктор Цыганков начал свою результативную серию в УПЛ 18 февраля и пока не желает останавливаться. Он по разу расписался в воротах Олимпика (1:0), Вереса (1:3), Зари (3:2), Ворсклы (4:0), Мариуполя (3:2) и вновь Зари (4:0).

Также мы рассказывали, что два основных игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером.