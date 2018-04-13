"Большая тройка" украинских мобильных операторов получила лицензию на право реализации технологии 4G в самом привлекательном диапазоне 1800 МГц.

Об этом сообщили все три оператора мобильной связи, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщениям, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 12 апреля 2018 года выдала лицензии на пользование радиочастотным ресурсом в диапазоне 1800 МГц для запуска связи 4G с началом действия с 1 июля 2018 года.

На торгах за лицензии в указанном диапазоне Киевстар, Vodafone-Украина и lifecell по праву первоочередного выкупа для запуска связи стандарта 4G приобрели лоты шириной соответственно 25 МГц, 20 МГц и 15 МГц за 1,325 млрд грн, 1,06 млрд грн и 0,795 млн грн. Кроме того, Киевстар приобрел четвертый и шестой лоты соответственно за 612 млн грн и 900 млн грн. Пятый лот купил Vodafone-Украина за 742 млн грн.

6 марта состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов - Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, затем идет Vodafone - 1,8 млрд грн, а lifecell - 795 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что за первую неделю 4G в Украине воспользовался 1 млн человек.

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