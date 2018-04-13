Актер Питер фон Берг, известный по сериалу "Карточный домик" побывал в Донецке, где сфотографировался рядом с главой так называемой "ДНР" Александром Захарченко.

Фото в Twitter обнародовал российский писатель Захар Прилепин.

Фото: twitter.com/ZaharPrilepin

В Донецком драматическом театтре сообщили, что голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу, на которую пришли актеры театра, воспитанники школы-студии.

Фон Берг заявил, что приехал в Донецк по приглашению друга.

В "Карточном домике" актер исполнил роль министра иностранных дел России Ивана Бугаева.

Напомним, что американские прокуроры начали проверять обоснованность обвинений против голливудского актера и звезды сериала "Карточный домик" Кевина Спейси, который оказался с центре громкого секс-скандала.

Как сообщала "Страна", звезда "Карточного домика" показала молодого мужа француза.