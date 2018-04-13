Звездная пара Дэвид и Виктория Бекхэмы, которые имеют четверых совместных детей, решили жить так называемым "гостевым браком.

Об этом стало известно US Magazine.

Фото: usmagazine.com

Со слов инсайдера, 43-летней Бекхэм надоело жить в Лос-Анджелесе. Она хочет вернуться в Великобританию, где будет меньше стрессов, к тому же, там ей будет удобнее давать совет своей модной империи.

"Не является чем-то необычным для пар, что они меняются и вырастают отдельно друг от друга", - отметил информатор.

"Думаю, у них теперь, в определенном смысле, отдельные жизни. Когда ты так долго в браке, то регулярное пребывание на расстоянии идет на пользу обоим!", - заявил он.

Даже в загородном поместье Бекхэмов в Оксфордшире уже обустроены отдельные "его" и "ее" крыло.

"Дети - это то общее, что продолжает их объединять. Они как любая другая женатая пара - в какие-то дни между ними мимими, в другие прохлада. Так бывает, когда люди вместе так долго", - подытожил собеседник издания.

Как известно, Дэвид и Виктория поженились в 1999-ом. Сыновьям пары, Бруклину, Ромео и Крузу, соответственно, 19, 15 и 13 лет, а единственной дочурке, Харпер, 6.

Гостевой брак - регулярные брачные отношения между не проживающими вместе партнерами.

Ранее "Страна" сообщала, что Виктория Бекхэм похоронила надежды на воссоединение Spice Girls.

Также Бекхэм запустил свой бренд под саундтрек украинской группы.

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