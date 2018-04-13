В Одессе на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана пылает ресторан "Песок". Об этом пишет местное издание "Думская".

По словам очевидцев, пожар начался около 11:00. На месте работают спасатели. Кроме того, огонь тушат сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду прямо из моря.

В управлении ГосЧС в Одесской области пока не комментируют произошедшее.

По последним данным, огонь из ресторана перекидывается на примыкающую к зданию спасательную станцию. Пожарные тушат огонь и пытаются спасти лодки.

Фото: dumskaya.net

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