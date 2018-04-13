В Киеве с 24 по 27 мая на Крещатике перекроют участок от ул. Хмельницкого до ул. Архитектора Городецкого и оборудуют там фан-зону на время финала Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Финал футбольного турнира состоится 26 мая на стадионе НСК "Олимпийский". Вокруг НСК будет организован пешеходный транспортный периметр.

Также в Киеве запустят три дополнительных автобусных маршрута, которые будут курсировать от аэропорта "Борисполь". Их конечные остановки будут на станции метро "Бориспольская", "Дворец Украина" и в парке имени Тараса Шевченко.

Все маршруты были разработаны с учетом прогнозированного пассажиропотока гостей города.

Фото: facebook.com/kievtransport

Напомним, что со второй попытки Киевсовет выделил 25 млн грн на финал Лиги чемпионов.

Как сообщала "Страна", 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко представит Киев, как место проведения финала Лиги чемпионов УЕФА-2018 в швейцарском Ньоне.