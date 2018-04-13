Процедура прохождения Надеждой Савченко полиграфа пока проходит в рамках законодательства, и адвокаты рассчитывают, что это поможет доказать невиновность внефракционного нардепа.

Об этом адвокат Савченко Олег Соловей рассказал журналистам в пятницу, 13 апреля, возле управления СБУ в Киеве и Киевской области, где Савченко проходит проверку на детекторе лжи, пишет "Интерфакс-Украина".

"Пока что все проходит в рамках закона. Хочу подчеркнуть, что это беспрецедентный случай, до этого подобных случаев проведения этой процедуры не было", - сказал он

Соловей надеется, что Надежда Савченко успешно пройдет данную процедуру, и ее результаты будут еще одним доказательством невиновности депутата в инкриминируемых ей преступлениях.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко заявила, что принудительное кормление расценит как пытки и унижение достоинства.

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