Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. На рассмотрение иска суду понадобилось 20 минут, ещё через 40 минут судья Юлия Смолина вынесла решение. Об этом пишут российские СМИ.

Решение вступает в силу немедленно.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично Дурова предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ведомстве утверждают, что информация, распространяющаяся через Telegram, может содержать сведения, которые могут использоваться террористическими организациями.

Однако в самой компании заявили, что выполнить данные требования технически невозможно. Также представители Telegram просили перенести судебное заседание. Однако судья отклонил эту просьбу.

Представители ФСБ поддержали требования Роскомнадзора о блокировке Telegram.

Ранее "Страна" писала о том, что Дуров объяснил причину всемирного сбоя в Telegram.

Также мы сообщали, что Telegram запустил новую функцию аудиозвонков.