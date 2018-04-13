Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) намерен на следующей неделе продолжить и усилить санкции против России. Такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Турчинов, выступая на Киевском форуме по безопасности Open Ukraine, сообщает "Украинская правда".

"Мы благодарны за санкции, которые реализуются против России - и особенно очень важны последние санкции, которые приняли США, которые довольно болезненные для Российской Федерации", - отметил Турчинов.

"По поручению президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продолжены санкции, которые существуют сегодня против Российской Федерации, и продублированы санкции, которые приняли Соединенные Штаты и другие европейские страны", - сообщил Турчинов.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

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