Кассационный админсуд перенес на 20 апреля рассмотрение иска лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о незаконности указа о лишении его украинского гражданства.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Руслан Чернолуцкий.

Данное решение было принято в связи с возникшими накануне проблемами со здоровьем у одной из 5 судей коллегии, которой 12 апреля была вызвана на дом "скорая помощь".

Чернолуцкий отметил, что если состояние здоровья судьи не улучшится, и следующее заседание также не состоится, то через систему автоматического распределения дел должен будет выбран другой судья, который заменит заболевшую.

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили рассказал, что нашел работу в Нидерландах.

Также адвокат Саакашвили пойдет в Европейский суд по правам человека из-за отказа украинских судов.