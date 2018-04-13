Арестованная Надежда Савченко предупредила органы следствия о недопустимости попытки ее принудительного кормления в СИЗО.

Об этом заявил ее адвокат Дмитрий Бугай, передает УНН.

"Хочу передать заявление Надежды Савченко. В случае, если к ней будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать это как пытки и унижение человеческого достоинства", - сказал адвокат нардепа.

По его словам, Савченко похудела, но выглядит нормально, каждый день ее осматривают врачи.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

22 марта Верховная Рада по представлению генпрокурора Юрия Луценко лишила Савченко неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.

Напомним, что Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ, где объявила голодовку, заявила, что состояние ее здоровья ухудшилось.

Как сообщала "Страна", 12 апреля, арестованную 23 марта Надежду Савченко, перевели из СИЗО в больницу для обследования.