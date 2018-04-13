Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) взялись за расследование возможного незаконного обогащения депутата Верховной Рады Сергея Лещенко (БПП).

Об этом сообщает издание Украинские Новости, ссылаясь на материалы Соломенского районного суда.

Уточняется, что производство по статье "Незаконное обогащение" было открыто правоохранителями еще 22 февраля.

Согласно материалам дела, в сентябре 2016 года Лещенко приобрел в собственность квартиру в Киеве за 7,5 млн гривен, законность приобретения которых не подтверждается доказательствами.

Суд удовлетворил ходатайство детективов и предоставил доступ к исправленным электронным декларациям Лещенко за 2015 и 2016 годы, а также к информации об IP-адресах устройств, с которых Лещенко подавал декларации.

Напомним, глава САП Назар Холодницкий во время выступления в Верховной Раде заявил о возобновлении уголовного производства в отношении народного депутата Сергея Лещенко по факту приобретения квартиры за $ 350 000.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Лещенко задекларировал 1,4 миллиона гривен доходов и свадебный подарок.