В Киеве разразился новый скандал с Сергеем Пашинским - главой комитета Рады по безопасности и обороне. Этот депутат, как пишут СМИ, является одним из кураторов украинской военной промышленности, а его сын Антон занимает руководящий пост в компании, продающей оружие за рубеж.

Журнал "Новое время" на днях опубликовал статью о коррупционных схемах в украинской оборонке. В качестве организаторов сомнительных сделок журналисты назвали Сергея Пашинского и Олега Гладковского - заместителя секретаря СНБО и давнего делового партнера Петра Порошенко.

В ответ на материал в редакцию пришли представители Пашинского. По словам главного редактора "Нового времени" Виталия Сыча, журнал пообещали "рвать", если он не опубликует опровержение.

"Страна" разбиралась, за что представители нардепа, за именем которого тянется шлейф из скандалов, угрожают журналистам.

"Даже при Януковиче никто так тупо не угрожал"

По словам Сыча, адвокаты Пашинского явились в редакцию без предупреждения, прервав редколлегию.

"Они в довольно вежливой форме и с улыбкой (пока не буду называть их имена) сказали, что люди хотят "рвать" Новое Время, но есть и другой вариант.

Я уточнил, что значит "рвать", и не имеется ли ввиду физическая угроза? Они ответили, что, мол, понимайте как хотите, люди там эмоциональные. Потом уточнили, что имеют ввиду людей в Минобороне и окружение Пашинского в парламенте", - написал главный редактор журнала у себя в Facebook.

От Сыча потребовали опубликовать статью-ответ Пашинского на обвинения в коррупции. А потом, по словам главного редактора "НВ", ему передали послание в стиле "Крестного отца".

"Также мне передали черно-белую фотографию Пашинского, которую по моей просьбе мне передадут в цветном виде и которую я должен поставить на всю обложку как часть извинения", - сообщил журналист.

По его словам, "мне никто не угрожал со времен Януковича. Та и даже тогда так тупо никто не угрожал".

Что вызвало гнев Пашинского

Журнал в своем материале "Служили два товарища" в номере от 5 апреля пишет, что Украина тратит 20% оборонного бюджета на секретные закупки. Для сравнения в США - это только 10%.

По мнению журналистов, за этой завесой секретности Киев скрывает масштабные коррупционные схемы. К ним причастны высокопоставленные представители президентской команды (Олег Гладковский) и парламентской коалиции (Сергей Пашинский из "Народного фронта").

Обложка "Нового времени" от 5 апреля

“Денежные потоки в оборонке поделены между БПП [Блок Петра Порошенко] и НФ, чтобы никто не был обижен”, — цитирует журнал мнение Сергея Лещенко, депутата БПП и член антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Схема №1. Первая сомнительная, на взгляд издания, схема - это закупка через польскую фирму в Чехии списанных БМП-1, завоз их в Украину под видом запчастей, сборка на Житомирском бронетанковом заводе и продажа армии. Упрощенно это выглядело так: завозили по цене металлолома (20-25 тысяч евро), продавали армии по 205 тысяч долларов.

Всего Минобороны закупило двести таких машин на 41 миллион долларов. По причастности к схеме Пашинского "Новому времени" заявил бизнесмен, связанный с этими сделками.

Схема №2. В прошлом апреле шосткинский завод "Импульс", входящий в "Укроборонпром", зачем-то продал кипрскому офшору 109 пакетов детонаторов по 95 тысяч евро. Затем их оттуда уже гораздо дороже - за 684 тысячи евро - выкупила сербская компания Sloboda. Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале американский Минфин обвинил в отмывании денег.

В чьих карманах осела на Кипре разница почти 600 тысяч евро, изданию низвестно. "Но к поставкам детонаторов причастен сын Пашинского, который уже два года возглавляет отдел внешних контрактов государственного Спецтехноэкспорта", - утверждают журналисты.

Кроме того, заверяет все подобные контракты замглавы "Укроборонпрома" Светлана Хромец, которая раньше работала в компании Олега Гладковского "Богдан".

Схема №3. К этой корпорации у журналистов тоже есть вопросы. Оказывается, Минобороны без всякого тендера закупило у нее сотню медицинских автомобилей по 32 тысячи долларов каждый.

Без тендера - потому что закупка проходила по секретной статье оборонного бюджета. Закон это позволяет. Только вот что за секретность с явно вспомогательным транспортом (пусть и для армейских нужд)? Напомним, Гладковский, помимо управления "Богданом", заседает в украинском СНБО. Издание считает это очевидным конфликтом интересов.

Но самое интересное в том, что из половины поставленных медицинских авто, сломалась ровно половина. Тем не менее, Минобороны намерено продолжать закупки.

У "Богдана" закупаются также грузовики для армии, которые на 10% дороже, чем у отечественного конкурента - Кременчугского КрАЗ, который дает пятилетнюю гарантию. В то время как "Богдан" - только двухлетнюю.

Ответ Пашинского

Глава комитета по обороне ответил "Новому времени" целой статьей. Он назвал материал "НВ" подрывом "межгосударственных отношений Украины и стран НАТО Чехии и Польши", а также "выполнением заказа российской пропаганды".

Завоз старых БМП Пашинский назвал "беспрецедентной поставкой крупной партии бронетехники от страны НАТО", имея в виду Чехию.

Он утверждает, что удорожание бронемашин связано с их модернизацией, которую проводила Польша. Именно этим объясняется польское посредничество при закупке. БПМ, по словам Пашинского, получили новый двигатель и радиостанцию.

А в Житомире, пишет депутат, техника только проходила дооснащение - маскировку и пуско-наладочные работы.

В то же время аргументы Пашинского по странной продаже детонаторов на Кипр за скромные деньги пока не слишком убеждают - он в основном говорит о том, кто выдавал на это лицензию. Но не объясняет, почему оборонное предпрятие продает продукцию частной фирме в шесть раз дешевле рыночной цены.

Пашинский сообщил о своем плане действий в связи с выходом статьи в "Новом времени":

1. Приглашаю главного редактора издания "Новое время" Виталия Сыча, журналистов, основательно интересуются темой украинского военно-промышленного комплекса и возможной коррупции в нем, на заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которое состоится 18 апреля 2018, в 15.00. Мы представим ответы по тем, о которых говорится в материале от профессионалов в этой тематике. Считаю что журналисты должны быть заинтересованы услышать профессиональные и разносторонние точки зрения.

2. Как председатель комитета по обороне, обращусь за поддержкой комитета, чтобы направить запрос в Национальный антикоррупционного бюро Украины с требованием открыть уголовное производство и провести расследование информации, указанной в статье "Нового времени", и публично объявить выводы по контракту на поставку БМП и всех фактов.

3. Информация о диверсии в "Новом времени" против отношений Украина-НАТО и все данные по контракту и факты в статье будут переправлены в военно-дипломатические миссии стран НАТО и миссии НАТО в Украине. Мы приглашаем дипломатов на заседание комитета.

4. При поддержке комитета мы обратимся к известным украинским общественным организациям, которые занимаются мониторингом деятельности СМИ и журналистской этики, с просьбой дать оценку таким действиям издание "Новое время" и журналиста Ивана Верстюка.

5. "Укроборонпром" и я лично подаем в суд на издание "Новое время". Деньги не нужны - буду добиваться, чтобы на том же месте и в том же объеме разместили опровержение и извинились.

Что об этом писали на Западе

Между тем, в западных СМИ коррупция в украинской оборонке, публикация о которой в украинском журнале так возмутила Пашинского, освещалась довольно часто - для такой локальной, казалось бы, темы.

Еще осенью немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью о коррупции в украинской оборонной промышленности и роли в этом президента Петра Порошенко.

По мнению газеты, оборонная промышленность в Украине – это "новый Клондайк". Война открыла невиданные источники дохода для власти, пишет издание. Коррупция в отрасли процветает. Для почти всей продукции, которая используется в армии, зарегистрирован один поставщик, который как угодно может накручивать цены. Импорт существует, но о том, что будет импортироваться, решает исключительно компания "Укроборонпром".

"Друзья Порошенко имеют большое влияние в сфере вооружений", - добавляют немецкие журналисты.

В Совете Безопасности старый деловой партнер Порошенко, промышленный магнат Олег Гладковский, является заместителем председателя по закупкам. А человек по имени Роман Романов, который раньше работал на них обоих, возглавлял до недавнего времени гиганта вооружений "Укроборонпром". Он был автодилером автозавода Гладковского "Богдан", а в 2014 году возглавлял избирательный штаб президента в Херсонской области.

"Все вместе это образует структуру влияния, которую в кругу специалистов описывают как "вертикаль Порошенко", - говорится в статье.

Издание признает: нет доказательств того, что Порошенко напрямую участвует в коррупционных махинациях. "Однако очевидны определенные конфликты интересов, происходящие из его роли бизнесмена. И эти конфликты интересов могут нанести прямой ущерб солдатам на фронте".

В декабре американское издание Foreign Policy также выпустило материал об "Укроборонпроме" и его бизнесовой подконтрольности Петру Порошенко.

Издание отмечает, что оборонный консорциум, состоящий из примерно 130 компаний, имеет тесные связи с президентом Петром Порошенко. И проводит параллели между коррупцией в ведомстве и тем, что в это время власти Украины пытаются получить западное военное оборудование.

В отчете бюро за нынешний год сказано, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на 39 миллионов долларов на поставку запчастей для "Антонова", Aн-32, Минобороны Ирака.

"В документе говорится о расследовании НАБУ деятельности двух чиновников "Укрспецэкспорта", подразделения концерна, занимающегося экспортом оружия, а также гражданина Индии, который проживает в Киеве и, по сообщениям, перевел около шести миллионов долларов на банковский счет компании, что называется Paramount General Trading из ОАЭ", – говорится в материале.

По данным следствия, компания из ОАЭ должна была предоставить запчасти, но так и не сделала этого. В связи с чем запчасти были предоставлены из запасов "Укроборонпрома".

"Банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения", – добавляет журналист.

Крушельницкий отметил, что в отчете НАБУ указано, что деньги компании из ОАЭ переводились на ряд банковских счетов, в числе которых счет компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступила дочь одного из руководителей "Укрспецэкспорта". По словам журналиста, средства переводились и на счета другой дочери бизнесмена, которая является гражданкой США.

"Полиция и прокуратура расследовали контракт на поставку запчастей в Ирак, но компании и чиновники не обнаружили нарушений", – сказала пресс-секретарь "Укроборонпрома".

В администрации президента Украины заявили, что большинство обвинений являются ложными.

Интересно, что после этого каскада публикаций на Западе, глава "Укроборонпрома" Роман Романов подал в оставку и был снят с занимаемой должности.

Имеет ли отношение Пашинский к работе украинского ВПК

Источники "Страны" в Министерстве обороны и ВПК подтверждают, что как Гладковский, так и Пашинский являются людьми, серьезно влияющими на решения в оборонном комплексе.

Пашинский до недавнего времени возглавлял наблюдательный совет холдинга "Укроборонпром" но и сейчас неформально влияет на целый комплекс решений в данной сфере.

При этом самого Пашинского называют человеком секретаря СНБО Александра Турчинова, в интересах которого (а также ряда других бенефициаров "Народного фронта") он, как правило, и действует.