В Киеве националисты сорвали возложение цветов к памятнику Ватутину и облили его краской
В пятницу, 13 апреля, представители националистических организаций сорвали возложение цветов к памятнику Ватутина в Киеве.
Видео акции появилось на странице С14 в Facebook.
На место накануне годовщины смерти Ватутина подошли пожилые люди с гвоздиками. Националисты называют их "ряжеными ветеранами" и вступают в перепалку.
Националисты залили краской памятник и сделали селфи, фото: facebook.com/ps.kyiv
Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, командовал 1-м Украинским фронтом, освобождал Киев. Умер 15 апреля 1944 года в Киеве после ранения, полученного при нападении группы УПА.
17 апреля генерала армии Ватутина похоронили в столичном Мариинском парке.
Напомним, что в Бердичеве радикалы молотками разбили памятник генералу Ватутину.
Как сообщала "Страна", ранее в Полтаве осквернили памятник генералу Николаю Ватутину.