В пятницу, 13 апреля, представители националистических организаций сорвали возложение цветов к памятнику Ватутина в Киеве.

Видео акции появилось на странице С14 в Facebook.

На место накануне годовщины смерти Ватутина подошли пожилые люди с гвоздиками. Националисты называют их "ряжеными ветеранами" и вступают в перепалку.

Националисты залили краской памятник и сделали селфи, фото: facebook.com/ps.kyiv

Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, командовал 1-м Украинским фронтом, освобождал Киев. Умер 15 апреля 1944 года в Киеве после ранения, полученного при нападении группы УПА.

17 апреля генерала армии Ватутина похоронили в столичном Мариинском парке.

Напомним, что в Бердичеве радикалы молотками разбили памятник генералу Ватутину.

Как сообщала "Страна", ранее в Полтаве осквернили памятник генералу Николаю Ватутину.