В пятницу, 13 апреля, суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и другим фигурантам дела о нелегальном "секс-тренинге" обвинения и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщают РИА Новости.

Им инкриминируют организацию преступного сообщества, сговор более пяти человек для совершения преступления и предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Суд состоялся, несмотря на выходные, объявленные в стране в связи с празднованием Сонгкрана, тайского традиционного Нового года. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщили в суде, вечером обвиняемых граждан России и Беларуси перевезут в городскую тюрьму Паттайи. Следующее заседание по этому делу состоится 24 апреля.

Также семь из восьми человек, включая Лесли и Рыбку, являются обвиняемыми по другому делу - о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда.

Фото: google.com.ua

Напомним, что охотницу на олиграхов Настю Рыбку обвинили в изнасиловании.

Как сообщала "Страна", посольство США в Минске отказало Насте Рыбке в политическом убежище.