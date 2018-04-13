Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с громким заявлением. Он считает, что сейчас у президента РФ Владимира Путина нет альтернатив, и поэтому стоит подумать о продлении полномочий главы государства больше, чем на два срока.

Об этом Рамзан Кадыров заявил в интервью "Интерфаксу".

"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы", - сказал он.

"Поэтому я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может (в Китае недавно решили не ограничивать полномочия председателя КНР двумя сроками; в Германии Ангела Меркель в четвертый раз занимает пост канцлера - Прим. Ред.), а мы нет?" - сказал он.

"Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум, - заявил глава Чечни. - Я уверен, в итоге все поддержат это".

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