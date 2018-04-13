Печерский райсуд еще 5 апреля снял арест с 92,8% акций "Укртелекома" по иску Фонда госимущества Украины.

Об этом говорится в определении суда, опубликованном 11 апреля.

Кроме того, суд отменил запрет на отчуждение акций.

Определение обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.

Напомним, в 2011 году "Укртелеком" выкупил единственный участник торгов - компания "ЕСУ", которой владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" через два года после тендера.

16 мая 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома" от 2011 года.

Отметим, 11 октября суд вернул пакет акций "Укртелекома" государству. Апелляционный суд подтвердил законность возврата государству пакета акций "Укртелекома". Со своей стороны, в компании "ЕСУ" заявляли о недовольстве таким решением и отмечали, что намерены использовать все процессуальные возможности, в том числе подачу кассационной жалобы.

22 декабря ФГИ обратился в суд с просьбой начать принудительный возврат "Укртелекома" в собственность государства.

Кроме того, в конце февраля 2018-го Высший хозяйственный суд отказал ФГИ в аресте всего имущества "Укртелекома".

Ранее "Страна" сообщала, что Хозяйственный суд Киева разрешил "Укртелекому" не платить миллиардный долг.

Также суд по возврату государству акций "Укртелекома" по неизвестной причине отложили.