Дания даст разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" при условии получения гарантий от России о продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Об этом сообщает DW.

"Украинский вопрос имеет решающее значение", - заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он напомнил, что правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. И уточнил, что в случае с "Северным потоком-2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике.

Ранее Ангела Меркель, по итогам встречи с Петром Порошенко, также заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" возможна только при условии, что Украина продолжит играть роль страны-транзитера при поставках российского газа в Европу.

Напомним, что Ангела Меркель перед встречей с Порошенко подтвердила Путину приверженность "Северному потоку-2".

Как сообщала "Страна", Финляндия выдала все необходимые разрешения для строительства "Северного потока-2".