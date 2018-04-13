Дания даст разрешение на "Северный поток-2" при условии сохранения транзита газа через Украину
Дания даст разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" при условии получения гарантий от России о продолжение транзита газа в Европу через Украину.
Об этом сообщает DW.
"Украинский вопрос имеет решающее значение", - заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он напомнил, что правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. И уточнил, что в случае с "Северным потоком-2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике.
Ранее Ангела Меркель, по итогам встречи с Петром Порошенко, также заявила, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" возможна только при условии, что Украина продолжит играть роль страны-транзитера при поставках российского газа в Европу.
Напомним, что Ангела Меркель перед встречей с Порошенко подтвердила Путину приверженность "Северному потоку-2".
Как сообщала "Страна", Финляндия выдала все необходимые разрешения для строительства "Северного потока-2".