За минувшие сутки противник 66 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"К сожалению, вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин - получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", - сообщили в штабе АТО.

Ранее "Страна" писала о том, что в неподконтрольной Горловке под обстрел попал школьный автобус.

Также мы сообщали, что в деле об убийствах на Евромайдане экс-главу МВД Украины хотят допросить как свидетеля защиты.