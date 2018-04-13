Крупнейшие авиакомпании прекратили полеты над Сирией из-за планов США ударить по военным объектам в этой стране.

Об этом сообщает The New York Times.

Изменения коснулись маршрутов таких компаний, как Lufthansa, Air France, EasyJet, Kuwait Airways, Middle East Airlines.

При этом Eurocontrol, который выполняет диспетчерские функции в ЕС, заявил, что предостережение избегать полетов над Сирией носит рекомендательный характер.

Судя по данным сервиса Flightradar24.com, многие компании предпочли не рисковать и построили маршруты в обход сирийского пространства.

Фото: nytimes.com

Напомним, что в ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжать тесно работать над ответом на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. Окончательное решение они пока не приняли.

Как сообщала "Страна", Совбез ООН сегодня проведет заседание по Сирии.