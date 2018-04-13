В Барселоне грузовик с отказавшими тормозами наехал на людей, в результате инцидента пострадали семь человек.

Об этом сообщает La Vanguardia.

По данным издания, грузовик случайно наехал на шесть человек, включая детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел около пяти вечера по местному времени в четверг, 12 апреля.

Фото: lavanguardia.com

Очевидцы сообщают, что автомобиль задел мотоциклиста и пешеходов, после чего врезался в дерево.

Все пострадавшие получили незначительные травмы, сообщили в городском совете Барселоны.

Фото: lavanguardia.com

Кроме пяти пешеходов и одного мотоциклиста пострадал также водитель грузовика.

Фото: lavanguardia.com

Согласно предварительной информации, у автомобиля были неисправны тормоза.

Ранее "Страна" сообщала о "Чудовищном происшествии". Меркель заявила о потрясении после наезда грузовика на людей в Германии.

Также наезд на людей в Германии. За рулем грузовика был психически больной.