В Барселоне грузовик врезался в толпу людей, семь человек ранены. Фото
В Барселоне грузовик с отказавшими тормозами наехал на людей, в результате инцидента пострадали семь человек.
Об этом сообщает La Vanguardia.
По данным издания, грузовик случайно наехал на шесть человек, включая детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел около пяти вечера по местному времени в четверг, 12 апреля.
Фото: lavanguardia.com
Очевидцы сообщают, что автомобиль задел мотоциклиста и пешеходов, после чего врезался в дерево.
Все пострадавшие получили незначительные травмы, сообщили в городском совете Барселоны.
Фото: lavanguardia.com
Кроме пяти пешеходов и одного мотоциклиста пострадал также водитель грузовика.
Фото: lavanguardia.com
Согласно предварительной информации, у автомобиля были неисправны тормоза.
Ранее "Страна" сообщала о "Чудовищном происшествии". Меркель заявила о потрясении после наезда грузовика на людей в Германии.
Также наезд на людей в Германии. За рулем грузовика был психически больной.