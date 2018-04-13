Сегодня, 13 апреля, Высший административный суд Украины рассмотрит иск о признании незаконным прекращения украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила партия "Рух новых сил".

"13 апреля состоится суд по иску Саакашвили против Порошенко о признании незаконным лишения его гражданства. Заседание суда состоится в 10:00 по адресу, Московская, 8, корпус 5", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Саакашвили оспаривает в суде указ президента о прекращении его гражданства от 26 июля. Кроме того, в Кассационном суде находилась жалоба на отказ ГМС в дополнительной защите Саакашвили.

Бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.

Саакашвили также подозревается в причастности к организации митингов за средства Курченко.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат Саакашвили пойдет в Европейский суд по правам человека из-за отказа украинских судов.

Также Саакашвили рассказал, что нашел работу в Нидерландах.