Сегодня, 13 апреля, мэр Киева Виталий Кличко представит Киев, как место проведения финала Лиги чемпионов УЕФА-2018 в швейцарском Ньоне.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко примет участие в церемонии жеребьевки полуфиналов турнира.

Финал футбольного турнира состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве. Власти столицы ожидают, что на матч в город прибудут 100 тысяч туристов.

Мэр Киева ранее заявлял, что опыт проведения крупных шоу, в частности, "Евровидения" в 2017 году показал, что столица Украины способна организовывать крупные международные события на высоком уровне.

Ранее невероятной драмой завершился 11 апреля ответный четвертьфинальный поединок в Лиге чемпионов между Реалом и Ювентусом. Итальянцы едва не повторили фантастический камбэк Ромы (первую встречу Юве Мадриду проиграл 0 - 3).

Как сообщала "Страна", Роналду на последних секундах вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.