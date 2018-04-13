С 27 апреля Нацбанк вводит в оборот две новых монеты номиналом 1 и 2 гривны.

Об этом сообщает "5 канал".

На монетном дворе НБУ уже отчеканили 30 миллионов монет нового образца.

На их аверсе появился новый элемент - пектораль. На реверсе останутся те же портреты, что и на банкнотах такого достоинства. На одной гривне - князь Владимир Великий, на двух гривнах - Ярослав Мудрый.

Изымать из оборота банкноты наименьших номиналов НБУ не будет. Их постепенно заменят монеты, ожидается, что они будут служить до 20 лет. По подсчетам Нацбанка, то позволит сэкономить порядка 1 млрд гривен.

Через год-два банкноты в 5 и 10 гривен также заменят монеты.

Напомним, что ранее Нацбанк ввел в оборот серебряные монеты с самолетами Антонов.

Как сообщала "Страна", опубликовано фото купюры, которая названа самой красивой банкнотой мира.