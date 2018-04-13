Ночной обстрел здания "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы полиция квалифицировала как хулиганство.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер ГУ НП Киева Оксана Блищик. По ее словам, экспертиза подтвердила, что стреляли из гранатомета.

"Все первоочередные следственные действия на данный момент проведены. Есть камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать как злоумышленников, так и момент выстрела", - сказала она.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Блищик подчеркнула, что правоохранители уже просмотрели записи видеорегистратора автомобиля, который стоял неподалеку - там как раз момент попадания снаряда в здание зафиксирован.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В соответствии с процессуальными руководителями по согласованию с прокуратурой полиция начала уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство"). В результате расследования и задержания людей, которые совершили это правонарушение, может быть иная правовая квалификация этого события, если будут установлены другие мотивы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В настоящее время подозреваемых и задержанных нет.

Здание "Киевгорстроя" на улице Омеляновича-Павленко 4/6 (ранее Суворова) в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Оружие было со спиленными номерами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Инцидент произошел около двух часов ночи 13 апреля. От выстрела пострадал отдел продаж "Киевгорстроя". Отмечается, что рядом с этим помещением расположен ресторан "Хмели-сунели".

Ранее "Страна" сообщала, что глава набсовета "Киевгорстроя" угодил в разборки со стрельбой. В апреле прошлого года в Василькове на территории местной пожарной части полицейские задержали двух мужчин, устроивших там разборки со стрельбой, до этого они устроили погоню на дороге. Среди задержанных был глава набсовета ПАО "Киевгорстрой" Владимир Солончак.

Также на председателя набсовета Киевгорстроя совершено покушение.