В акватории Балтийского моря потерпел крушение военный вертолет Ка-29.

Об этом сообщают РИА-Новости.

Он разбился при проведении ночных испытательных полетов. Погибли два летчика-испытателя.

"Двенадцатого апреля 2018 года около 23:30 при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб", - говорится в сообщении командования Балтийского флота РФ.

На месте падения вертолета Ка-29 проводится поисковая операция. На борту вертолета Ми-2 находились двое пилотов.

Напомним, что в Хабаровске разбился вертолет, шесть человек погибло.

Как сообщала "Страна", в Полтавской области на поле рухнул частный вертолет Ми-2.