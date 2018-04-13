В четверг, 12 апреля Великобритания направила запрос с просьбой зарезервировать для себя часть воздушного пространства Кипра.

Об этом сообщил замруководителя службы по контролю за воздушным движением Харис Антониадис в интервью кипрскому телеканалу Sigma.

"Это запрос все еще находится на рассмотрении… Это не означает отмену рейсов. Ни одна авиакомпания, летающая в Ларнаку, не отменила график полетов", - сказал Антониадис.

Он сообщил также о значительных изменениях в воздушном пространстве Кипра с четверга.

По его словам, большая часть воздушного движения теперь отводится на запад и на юг и сужается на востоке, что приводит к частичной загруженности. "У нас есть координирующая роль, в сотрудничестве с англичанами, а также со многими авиакомпаниями, которые обеспокоены и просят предоставить дополнительную информацию", - сказал Антониадис, добавив, что служба проявляет постоянную бдительность.

Кипр ранее заявлял, что не намерен участвовать в возможной операции против Сирии.

Командование британских военных баз заявило Кипрскому агентству новостей CNA, что не комментирует оперативное планирование.

"Британские базы работают в обычном режиме и не комментируют свои оперативные действия или любые опубликованные сценарии участия в возможной войне с Сирией", - заявил агентству представитель баз по печати Шон Тулли.

Возле въезда на базу Акротири сейчас постоянно находятся представители иностранных агентств новостей и телевизионных станций.

Как сказал Тулли, были даны инструкции, позволяющие присутствовать СМИ за пределами входа в базы, который они используют для прямой передачи в эфире и репортажей.

Ранее "Страна" сообщала, что Совбез ООН сегодня проведет заседание по Сирии.

Также Мэй и Трамп не приняли окончательного решения по Сирии, но продолжат работу над этим.