Живущий в США химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком яда "Новичок", предположил, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления из-за влажной погоды в Солсбери.

Об этом сообщает "Коммерсант".

"Недостаток этой серии "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Солсбери 4 марта, где стоял туман - капельки воды в воздухе", - пояснил Мирзаянова.

Он добавил, что применить яд в подобных условиях мог только "идиот, который ничего не знает о химических свойствах "Новичка".

Также он отметил, что Скрипаль и его дочь не находились дома, когда на дверную ручку нанесли вещество. За то время, когда они вернулись домой, концентрация вещества могла упасть в несколько раз.

Напомним, что организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы британских следователей о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, однако не смогла установить его происхождение.

Как сообщала "Страна", Великобритания инициировала заседание Совета Безопасности ООН по вопросу отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля в городе Солсбери.